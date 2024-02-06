Запіканка з курячим філе, печерицями та картопляним пюре: простий рецепт ситної вечері
Запіканка чудово поєднується з легкими овочевими салатами або свіжими овочами. Апетитна та ситна запіканка обов'язково сподобається всім.
Запіканка з курячим філе, грибами та картопляним пюре — це страва, яка гарантує ситість і задоволення. Вона ідеально підходить для затишної сімейної вечері або як основна страва для зустрічі з друзями. Поєднання ніжного курячого м'яса, ароматних грибів і м'якого картопляного пюре із золотистою скоринкою — це справжня кулінарна насолода, повідомляє Say7.
Інгредієнти:
- куряче філе — 500 г;
- печериці — 300 г;
- цибуля — 1 шт;
- картопля — 6-7 шт;
- молоко — 100 мл;
- вершкове масло — 50 г;
- твердий сир — 100 г;
- сіль, перець — за смаком;
- олія рослинна — для смаження;
- зелень для прикрашання.
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Приготування:
Крок 1. Куряче філе наріжте невеликими шматочками, посоліть і поперчіть. На сковороді з рослинною олією обсмажте курку до золотистої скоринки. Викладіть обсмажену курку в окрему тарілку. На тій самій сковороді обсмажте нарізані печериці та цибулю до м'якості.
Крок 2. Картоплю очистіть, відваріть у підсоленій воді до готовності та розімніть у пюре. Додайте в пюре молоко і вершкове масло, добре перемішайте до однорідності.
Крок 3. У форму для запікання викладіть шар картопляного пюре, потім рівномірно розподіліть курку з грибами. Покрийте картопляним пюре, що залишилося. Посипте зверху тертим сиром.
Крок 4. Випікайте в попередньо розігрітій до 180°C духовці протягом 20-25 хвилин, доки не з'явиться золотиста скоринка.
Готову запіканку прикрасьте свіжою зеленню перед подачею.
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