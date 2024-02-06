Надзвичайно смачні сирні палички з кунжутом: потрібно всього 4 інгредієнти

Палички виходять ароматними, з хрусткою скоринкою та сирною начинкою. Вони стануть чудовим доповненням до вашого столу і потішать гостей.

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Сирні палички з кунжутом із готового листкового тіста — це швидкий і зручний спосіб приготувати смачну закуску. Цей рецепт ідеально підходить, коли потрібно щось смачне до чаю або як закуска до фільму. Готове листкове тісто економить час, а кунжут додає паличкам особливого аромату і хрускоту, пише Meta.

Інгредієнти:

готове листкове тісто — 1 упаковка;

твердий сир (наприклад, пармезан або чеддер) — 100 г;

кунжут — 3 столові ложки;

яйце куряче — 1 шт.

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Приготування:

Крок 1. Розморозьте листкове тісто відповідно до інструкції на упаковці. Твердий сир натріть на дрібній тертці. Збийте яйце в окремій мисці.

Крок 2. Розкачайте листкове тісто на аркуші пергаментного паперу до товщини близько 3-4 мм. Посипте тісто тертим сиром, сіллю і перцем. Наріжте тісто на смужки завширшки близько 2 см. Кожну смужку скрутіть, створюючи спіральну форму. Вмочіть кожну паличку в збите яйце, а потім обваляйте в кунжуті.

Крок 3. Викладіть сирні палички на деко, застелене пергаментним папером. Залиште невелику відстань між ними, оскільки тісто буде розширюватися під час випікання. Випікайте в попередньо розігрітій до 200°C духовці протягом 15-20 хвилин до золотистого кольору. Готові сирні палички охолодіть трохи перед подачею.

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