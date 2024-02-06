Які продукти не можна врятувати, якщо з'явилася цвіль: небезпечно для здоров'я

За словами фахівця з харчової безпеки Річарда Фукса, один із небагатьох продуктів, які можна їсти, навіть якщо він запліснявів, — це твердий сир.

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Цвіль на продуктах харчування — це не просто неприємний візуальний дефект. Це може бути серйозним сигналом небезпеки для вашого здоров'я. Важливо знати, які продукти не можна врятувати при виявленні цвілі, щоб уникнути потенційного отруєння. Найнебезпечнішими продуктами з пліснявою виявилися горіхи, крупи і яблука, розповів фахівець із харчової безпеки, доктор Річард Фукс з Університету Грінвіча, в коментарі MailOnline.

"У споживачів може виникнути алергія на цвіль або розвинутися респіраторні захворювання під час контакту. Пліснява утворює мікроскопічні ниткоподібні структури, звані гіфами, які можуть поширюватися в їжу. Тому те, що видно на поверхні, може не відображати повний ступінь забруднення цвіллю", — вважає Річард Фукс.

Цвіль особливо небезпечна для дітей, літніх людей і вагітних жінок.

Продукти, які слід одразу викидати в смітник:

1. Фрукти та овочі.

Будь-які м'які фрукти або овочі, такі як полуниця, персики, томати, огірки, слід викинути за перших ознак цвілі. Їхня м'яка структура дає змогу спорам цвілі глибоко проникати в продукт.

2. Хліб і випічка.

Хліб, кекси, торти та інші пористі випечені вироби слід викидати за появи цвілі. Спори легко поширюються в пористій структурі цих продуктів.

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3. М'які сири.

Сири, включно з котеджем, моцарелою і крем-сиром, слід викинути в разі виявлення цвілі. На відміну від твердих сирів, м'які сири просочуються спорами цвілі на всю свою глибину. З метою безпеки доктор Фукс рекомендує людям відрізати близько 2,5 см твердого сиру навколо і під запліснявілим місцем.

4. Горіхи та насіння.

Горіхи та насіння можуть бути джерелом афлатоксинів — токсичних речовин, які виробляються деякими видами цвілі. У разі виявлення цвілі на горіхах або насінні, їх слід негайно утилізувати.

5. М'ясні та рибні продукти.

Будь-яка видима пліснява на м'ясних і рибних продуктах є причиною для їх негайної утилізації. Спори цвілі в таких продуктах можуть призвести до серйозного харчового отруєння.

Важливо пам'ятати, що деякі види цвілі можуть виробляти мікотоксини, які навіть у малих кількостях можуть бути небезпечними для здоров'я. У разі сумнівів щодо безпечності продукту краще його викинути. Пам'ятайте, що ваше здоров'я завжди має бути на першому місці!

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.

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