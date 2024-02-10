Рецепт квасолі з грибами в томатно-сметанному соусі: смачна страва для всієї родини

Квасоля з грибами може подаватися як самостійна страва або як гарнір до м'ясних страв.

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Якщо ви шукаєте щось ситне, але водночас легке та поживне, то рецепт квасолі з грибами в томатно-сметанному соусі — ідеальний вибір. Ця страва вирізняється своїм насиченим смаком і простотою приготування, пише Meta.

Інгредієнти:

квасоля (біла або червона) — 400 г (можна використовувати консервовану);

печериці — 300 г;

цибуля — 1 шт;

часник — 2 зубчики;

томатна паста — 2 ст.л.;

сметана — 150 мл;

рослинна олія — для смаження;

сіль, перець — за смаком;

зелень (петрушка або кріп) — для прикраси.

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Приготування:

Крок 1. Якщо ви використовуєте суху квасолю, замочіть її на ніч, а потім відваріть до готовності. Якщо використовуєте консервовану, просто відкиньте її на друшляк.

Крок 2. Наріжте гриби та цибулю дрібними кубиками. На пательні розігрійте олію, обсмажте цибулю до золотистого кольору, додайте гриби та смажте до готовності.

Крок 3. До грибів додайте квасолю, томатну пасту, видавлений через прес часник, сіль і перець за смаком. Перемішайте і тушкуйте кілька хвилин.

Крок 4. Додайте сметану, перемішайте і тушкуйте ще 5-7 хвилин на повільному вогні. Наприкінці додайте нарізану зелень.

Ця страва ідеально підійде як для обіду, так і для вечері.

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