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Печеня з куркою, грибами та картоплею: простий рецепт ароматної та ситної страви
Тетяна Ковальчук
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Курка, гриби та картопля — класичне поєднання, яке подобається і дорослим, і дітям. Це страва, в якій поєднуються простота приготування та неймовірна насиченість смаків.
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Печеня — це класична страва, яка чудово підходить для сімейного обіду або вечері. Її аромат і смак навіюють спогади про домашній затишок і сімейні традиції. У нашому рецепті ми поєднуємо соковиту курку з ароматними грибами та ніжною картоплею, створюючи насичену та смачну страву, повідомляє Say7.
Інгредієнти:
- куряче філе або гомілки — 500 г;
- картопля — 4-5 штук середнього розміру;
- печериці — 300 г;
- цибуля — 1 велика головка;
- часник — 2 зубчики;
- морква — 1 штука;
- томатна паста — 2 столові ложки;
- курячий бульйон або вода — 300 мл;
- сіль, чорний перець — за смаком;
- рослинна олія — для смаження;
- зелень (кріп, петрушка) — для подачі.
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Приготування:
- Куряче філе нарізати середніми шматочками. Картоплю, моркву та цибулю очистити й нарізати: картоплю — кубиками, моркву — кружальцями, цибулю — півкільцями. Гриби нарізати пластинками. Часник дрібно нашаткувати.
- На сковорідці розігріти олію й обсмажити курку до золотистого кольору. Потім викласти курку в окрему тарілку.
- У тій самій сковороді обсмажити цибулю та моркву до м'якості. Додати гриби і смажити все разом ще кілька хвилин.
- Повернути курку на сковороду до овочів. Додати картоплю, томатну пасту та часник. Посолити та поперчити за смаком.
- Залити вміст сковороди бульйоном або водою так, щоб рідина покрила інгредієнти. Тушкувати під кришкою на повільному вогні до готовності картоплі, приблизно 30-40 хвилин.
- Подавати печеню гарячою, посипавши свіжою зеленню.
- Ця печеня з куркою, грибами та картоплею — справжня домашня страва, яка зігріє вас і ваших близьких у будь-яку пору року. Проста в приготуванні, вона ідеально підходить для затишного сімейного обіду або вечері.
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