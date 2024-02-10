Печеня з куркою, грибами та картоплею: простий рецепт ароматної та ситної страви

Курка, гриби та картопля — класичне поєднання, яке подобається і дорослим, і дітям. Це страва, в якій поєднуються простота приготування та неймовірна насиченість смаків.

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Печеня — це класична страва, яка чудово підходить для сімейного обіду або вечері. Її аромат і смак навіюють спогади про домашній затишок і сімейні традиції. У нашому рецепті ми поєднуємо соковиту курку з ароматними грибами та ніжною картоплею, створюючи насичену та смачну страву, повідомляє Say7.

Інгредієнти:

куряче філе або гомілки — 500 г;

картопля — 4-5 штук середнього розміру;

печериці — 300 г;

цибуля — 1 велика головка;

часник — 2 зубчики;

морква — 1 штука;

томатна паста — 2 столові ложки;

курячий бульйон або вода — 300 мл;

сіль, чорний перець — за смаком;

рослинна олія — для смаження;

зелень (кріп, петрушка) — для подачі.

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Запіканка з курячим філе, печерицями та картопляним пюре

Приготування:

Куряче філе нарізати середніми шматочками. Картоплю, моркву та цибулю очистити й нарізати: картоплю — кубиками, моркву — кружальцями, цибулю — півкільцями. Гриби нарізати пластинками. Часник дрібно нашаткувати. На сковорідці розігріти олію й обсмажити курку до золотистого кольору. Потім викласти курку в окрему тарілку. У тій самій сковороді обсмажити цибулю та моркву до м'якості. Додати гриби і смажити все разом ще кілька хвилин. Повернути курку на сковороду до овочів. Додати картоплю, томатну пасту та часник. Посолити та поперчити за смаком. Залити вміст сковороди бульйоном або водою так, щоб рідина покрила інгредієнти. Тушкувати під кришкою на повільному вогні до готовності картоплі, приблизно 30-40 хвилин. Подавати печеню гарячою, посипавши свіжою зеленню. Ця печеня з куркою, грибами та картоплею — справжня домашня страва, яка зігріє вас і ваших близьких у будь-яку пору року. Проста в приготуванні, вона ідеально підходить для затишного сімейного обіду або вечері.

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