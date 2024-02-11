Курка з лимоном і гірчицею, запечена в духовці: просто і неймовірно смачно

Страва із запеченої курки чудово поєднується з різноманітними гарнірами, чи то легкий салат, чи то картопляне пюре, чи то овочі на грилі.

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Запечена курка з лимоном і гірчицею — це класична страва, яка ідеально підходить для сімейної вечері або святкового столу. Поєднання ароматного лимона і пікантної гірчиці надає курці неймовірно апетитного смаку і золотистої скоринки, пише Say7.

Інгредієнти:

1 ціла курка (приблизно 1,5-2 кг);

2 великих лимони;

3 столові ложки гірчиці;

4 зубчики часнику;

2 столові ложки оливкової олії;

1 чайна ложка меду;

пучок свіжого чебрецю або розмарину;

сіль і чорний мелений перець за смаком.

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Приготування:

Крок 1. Підготовка курки: для початку ретельно вимийте курку під проточною водою і обсушіть паперовими рушниками. Видаліть надлишки жиру і сальні залози.

Крок 2. Приготування маринаду: у невеликій мисці змішайте гірчицю, подрібнений часник, мед, оливкову олію, сік одного лимона та подрібнене листя чебрецю або розмарину. Додайте сіль і перець за смаком. Ретельно перемішайте.

Крок 3. Маринування курки: натріть курку отриманим маринадом як зовні, так і всередині. Залиште курку маринуватися на 30 хвилин за кімнатної температури або на кілька годин у холодильнику для більш насиченого смаку.

Крок 4. Запікання: розігрійте духовку до 180°C. Помістіть курку у форму для запікання. Другий лимон наріжте кружальцями і покладіть всередину курки та навколо неї. Запікайте приблизно 1-1,5 години до готовності (час залежить від розміру курки).

Крок 5. Подача: перед подачею дайте курці трохи охолонути. Потім акуратно перекладіть на блюдо і прикрасьте свіжими травами та лимонними часточками.

Така курка виходить надзвичайно соковитою, з хрусткою золотистою скоринкою і ніжним ароматом гірчиці та лимона. Курку можна також запекти в рукаві, вийде дуже смачно.

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