Курка з лимоном і гірчицею, запечена в духовці: просто і неймовірно смачно
Страва із запеченої курки чудово поєднується з різноманітними гарнірами, чи то легкий салат, чи то картопляне пюре, чи то овочі на грилі.
Запечена курка з лимоном і гірчицею — це класична страва, яка ідеально підходить для сімейної вечері або святкового столу. Поєднання ароматного лимона і пікантної гірчиці надає курці неймовірно апетитного смаку і золотистої скоринки, пише Say7.
Інгредієнти:
- 1 ціла курка (приблизно 1,5-2 кг);
- 2 великих лимони;
- 3 столові ложки гірчиці;
- 4 зубчики часнику;
- 2 столові ложки оливкової олії;
- 1 чайна ложка меду;
- пучок свіжого чебрецю або розмарину;
- сіль і чорний мелений перець за смаком.
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Приготування:
Крок 1. Підготовка курки: для початку ретельно вимийте курку під проточною водою і обсушіть паперовими рушниками. Видаліть надлишки жиру і сальні залози.
Крок 2. Приготування маринаду: у невеликій мисці змішайте гірчицю, подрібнений часник, мед, оливкову олію, сік одного лимона та подрібнене листя чебрецю або розмарину. Додайте сіль і перець за смаком. Ретельно перемішайте.
Крок 3. Маринування курки: натріть курку отриманим маринадом як зовні, так і всередині. Залиште курку маринуватися на 30 хвилин за кімнатної температури або на кілька годин у холодильнику для більш насиченого смаку.
Крок 4. Запікання: розігрійте духовку до 180°C. Помістіть курку у форму для запікання. Другий лимон наріжте кружальцями і покладіть всередину курки та навколо неї. Запікайте приблизно 1-1,5 години до готовності (час залежить від розміру курки).
Крок 5. Подача: перед подачею дайте курці трохи охолонути. Потім акуратно перекладіть на блюдо і прикрасьте свіжими травами та лимонними часточками.
Така курка виходить надзвичайно соковитою, з хрусткою золотистою скоринкою і ніжним ароматом гірчиці та лимона. Курку можна також запекти в рукаві, вийде дуже смачно.
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