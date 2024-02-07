Пиріг із гарбузом і куркою під вершково-сирною заливкою: рецепт ароматної домашньої випічки
Пиріг із начинкою з гарбуза та курячого м'яса має неймовірний смак і аромат. Ця страва чудово підійде як для обіду, так і для вечері в колі сім'ї. Подавайте пиріг теплим, щоб повною мірою насолодитися смачною стравою.
Пиріг із гарбузом і куркою під вершково-сирною заливкою — це справжня гастрономічна насолода, що поєднує в собі ніжність курячого м'яса, солодкість гарбуза і пікантність вершково-сирної заливки. Цей пиріг стане прикрасою будь-якого столу і неодмінно порадує всіх любителів оригінальних і смачних страв, пише Say7.
Інгредієнти
Для тіста:
- 200 г борошна;
- 100 г вершкового масла;
- 1 яйце;
- 2-3 ст.л. холодної води;
- дрібка солі.
Для начинки:
- 300 г курячого філе;
- 300 г гарбуза;
- 1 цибулина;
- 2 зубчики часнику;
- сіль, перець — за смаком.
Для заливки:
- 200 мл вершків 20-30%;
- 100 г твердого сиру;
- 2 яйця;
- сіль, мускатний горіх — за смаком.
Читайте також:
Гіннес-пай — м'ясний пиріг із пивом: неповторний смак і аромат
Баниця з капустою або Зельник: відомий пиріг із Північної Македонії
Заливний пиріг із яйцем і зеленою цибулею
Приготування
Крок 1. У мисці змішайте борошно з сіллю, додайте нарізане кубиками вершкове масло. Рубайте масло з борошном до утворення крихти. Додайте яйце і холодну воду, замісіть тісто. Оберніть тісто плівкою і відправте в холодильник на 30 хвилин.
Крок 2. Куряче філе наріжте дрібними кубиками та обсмажте на сковороді до готовності. Гарбуз наріжте кубиками, цибулю та часник дрібно наріжте. Обсмажте цибулю з часником до золотистого кольору, додайте гарбуз, тушкуйте під кришкою до м'якості. Змішайте гарбуз із куркою, посоліть і поперчіть.
Крок 3. У мисці збийте яйця з сіллю та мускатним горіхом, додайте вершки. Твердий сир натріть на дрібній тертці та додайте в суміш.
Крок 4. Тісто розкачайте і покладіть у форму для запікання, зробивши бортики. Викладіть начинку з курки та гарбуза, рівномірно залийте вершково-сирною заливкою.
Крок 5. Запікайте пиріг у заздалегідь розігрітій духовці за 180°C приблизно 40-45 хвилин до золотистої скоринки.
Читайте також:
Солоний пиріг із шинкою, помідорами та моцарелою
Ароматний пиріг із капустою: простий і дуже смачний рецепт