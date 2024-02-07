Навіщо "солити" одяг перед пранням: секрети досвідчених господинь

Із сіллю перуть як білий одяг, так і білу постільну білизну. Сіль при пранні рушників теж чудово підійде. Цей метод допоможе вашим речам залишатися білими, а не сірими або жовтими.

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Процес прання здається простим і звичним, але чи знаєте ви, що додавання солі у воду перед пранням може істотно поліпшити результат? Навіщо солити одяг перед пранням, добре знають досвідчені господині. Вони радять готувати міцний сольовий розчин для замочування речей, щоб вони не сіріли. Цей незвичайний, але ефективний метод має безліч переваг і може стати вашим вірним помічником у догляді за одягом, повідомляє УНІАН.

Переваги солі перед пранням:

1. Збереження кольору.

Сіль допомагає закріпити колір тканини, запобігаючи його вимиванню та блідості. Особливо це актуально для яскравих і темних речей, які схильні втрачати насиченість після кількох прань.

2. Боротьба з плямами.

Сіль є ефективним засобом для попередньої обробки плям. Посипання солі на свіжі плями допомагає увібрати надлишки рідини та запобігає їх глибокому проникненню у волокна тканини.

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3. Пом'якшення жорсткої води.

Якщо у вас вдома жорстка вода, сіль може допомогти пом'якшити її, що поліпшить якість прання і зробить тканину м'якшою.

4. Усунення запахів.

Сіль сприяє усуненню неприємних запахів з одягу, роблячи речі не тільки чистими, а й свіжими.

Як правильно використовувати сіль перед пранням:

1. Для закріплення кольору: розчиніть 1/2 склянки солі в теплій воді й замочіть у ній одяг на кілька годин перед пранням.

2. Для попередньої обробки плям: безпосередньо на пляму насипте трохи солі, злегка втирайте і залиште на 15-20 хвилин, потім періть, як зазвичай.

3. Для пом'якшення води: додайте 1/4 склянки солі у воду для прання разом зі звичайною кількістю прального порошку.

Використання солі перед пранням — це простий і доступний спосіб поліпшити якість догляду за вашим одягом, зберегти його зовнішній вигляд і продовжити термін служби. Застосовуйте цей недооцінений прийом, і ви помітите, як ваші улюблені речі матимуть вигляд як нові довше.

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