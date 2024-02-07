5 напоїв, які додадуть вам зморшок: на що варто звернути увагу

Коли справа доходить до краси і молодості шкіри, ваш раціон має вирішальне значення, якими б сироватками і кремами ви не користувалися.

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Багато хто з нас прагне зберегти молодість і здоров'я шкіри якомога довше, не підозрюючи, що щоденні звички, включно зі споживанням деяких напоїв, можуть прискорювати процес старіння, повідомляє Delfi.

П'ять напоїв, які, на думку дієтологів і дерматологів, можуть сприяти появі зморшок:

1. Солодкі газовані напої.

Дослідження показують, що високий рівень цукру в крові може прискорити процес глікації, за якого цукор у крові призводить до пошкодження колагену й еластину — білків, що відповідають за пружність і молодість шкіри. Солодкі газовані напої, багаті цукром, можуть прискорити цей процес.

2. Алкогольні напої.

Алкоголь чинить зневоднювальну дію на організм, що може призвести до сухості шкіри і, як наслідок, до прискорення появи зморшок. Крім того, алкоголь може спричиняти запальні процеси в шкірі, сприяючи старінню.

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3. Кава.

У разі вживання у великих кількостях кава може сприяти зневодненню організму, що негативно позначається на стані шкіри. Щоб мінімізувати вплив кави на появу зморшок, рекомендується пити достатню кількість води протягом дня.

4. Енергетичні напої.

Енергетичні напої часто містять як високий рівень цукру, так і кофеїн, що може призвести до зневоднення і прискорення процесів старіння шкіри. Крім того, деякі добавки, присутні в енергетичних напоях, можуть спричиняти запалення.

5. Напої зі штучними підсолоджувачами.

Хоча штучні підсолоджувачі не містять цукру, дослідження показують, що вони можуть вплинути на баланс мікрофлори кишківника і сприяти запальним процесам в організмі, що, своєю чергою, може позначитися на стані шкіри.

Збереження молодості та здоров'я шкіри потребує комплексного підходу, включно зі збалансованим харчуванням, достатнім споживанням води та помірним вживанням вищезазначених напоїв. Пам'ятайте, що поміркованість і усвідомлений вибір на користь здоров'я можуть допомогти зберегти вашу шкіру молодою і красивою на довгі роки.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.

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