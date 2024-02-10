Піду щось з'їм: які продукти піднімають настрій

Смачна їжа не тільки допомагає відволіктися від будь-яких неприємностей і турбот. Багато продуктів здатні поліпшити настрій і здоров'я.

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Настрій і їжа тісно пов'язані. Деякі продукти можуть сприяти виробленню "гормонів щастя", таких як серотонін і дофамін, покращуючи наш емоційний стан, повідомляє Mens Life.

Продукти, які допоможуть вам відчути себе щасливішими та бадьорішими:

1. Шоколад.

Шоколад — це класичний продукт для підняття настрою. Особливо корисний темний шоколад, що містить більше какао. Він стимулює вироблення ендорфінів — гормонів щастя.

2. Горіхи та насіння.

Багаті на омега-3 жирні кислоти і магній, горіхи і насіння, такі як волоські горіхи, мигдаль і насіння льону, можуть поліпшити настрій і знизити відчуття втоми.

3. Банани.

Банани містять вітамін B6, який допомагає організму виробляти серотонін. Також банани багаті на калій і складні вуглеводи, які можуть допомогти вам почуватися ситими і задоволеними.

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4. Вівсянка.

Вівсянка повільно засвоюється, забезпечуючи стабільний рівень цукру в крові, що може допомогти уникнути раптових перепадів настрою. Також вона містить селен, який може поліпшити настрій.

5. Жирна риба.

Лосось, сардини та інші види жирної риби багаті на омега-3 жирні кислоти, які можуть сприяти зменшенню депресії.

6. Яйця.

Яйця є чудовим джерелом білка і вітаміну D, а також містять холін, який може підвищувати настрій і покращувати когнітивні функції.

7. Шпинат і листова зелень.

Ці продукти багаті на фолієву кислоту, дефіцит якої пов'язаний з депресією. Включення в раціон шпинату, кале та інших листових зелених допоможе вам почуватися краще.

8. Кава.

Чашка кави здатна привести до ладу думки і дати можливість зосередитися на основних справах. Вранці багато хто після кави почувається бадьорішим і енергійнішим. Але вживаючи каву, треба пам'ятати, що кофеїн, який міститься в цьому напої, може стати причиною безсоння, депресії та погіршення концентрації розуму. Тому без фанатизму.

Включення до свого щоденного раціону продуктів, здатних поліпшити настрій, — це простий спосіб подбати про своє емоційне благополуччя. Пам'ятайте, що збалансоване харчування в поєднанні з достатньою кількістю сну, помірними фізичними навантаженнями і техніками релаксації може істотно підвищити вашу якість життя і рівень щастя.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.

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