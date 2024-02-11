Торт "Пташине молоко" з бісквітом: рецепт ніжної та ароматної випічки
Торт із чудовим суфле і повітряним бісквітом — це не просто десерт, а справжній витвір мистецтва на вашому столі.
Торт "Пташине молоко" — це втілення легкості та ніжності в кожному шматочку. Поєднання пишного бісквіта і легкого суфле під шаром глазурі перетворює його на ідеальний десерт для будь-якого свята. Процес приготування може здатися складним, але результат того вартий, пише Say7.
Інгредієнти
Для бісквіта:
- 4 великих яйця;
- 120 г цукру;
- 120 г борошна;
- дрібка солі.
Для суфле:
- 10 г желатину;
- 100 мл води;
- 4 яєчні білки;
- 200 г цукру;
- 200 мл молока;
- 1 ванільний стручок.
Для глазурі:
- 100 г темного шоколаду;
- 50 г вершкового масла;
- 2 ст.л. молока.
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Приготування
Крок 1. Розігрійте духовку до 180°C. Збийте яйця з цукром до пишності. Поступово додайте просіяне борошно з сіллю, акуратно перемішайте. Вилийте тісто у форму, застелену пергаментом, і випікайте 25-30 хвилин. Охолодіть і розріжте навпіл.
Крок 2. Желатин замочіть у воді на 10 хвилин, потім розтопіть на водяній бані без кипіння. Збийте білки до міцних піків, поступово додаючи цукор. У молоці, підігрітому з ванільним стручком, розчиніть желатин. Дайте трохи охолонути й акуратно з'єднайте з білками. На одну половину бісквіта викладіть суфле, накрийте другою половиною. Поставте в холодильник на 4 години.
Крок 3. Шоколад з маслом і молоком розтопіть на водяній бані до однорідності. Охолоджений торт покрийте глазур'ю. Дайте застигнути в холодильнику.
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