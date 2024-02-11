Як швидко відмити йод і зеленку з рук і нігтів: 5 ефективних засобів

Плями від йоду і зеленки можуть здатися складними для видалення, але, використовуючи підручні засоби і трохи терпіння, ви зможете швидко повернути шкірі чистоту і красу.

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Йод і зеленка — невід'ємні атрибути домашньої аптечки, але плями від них на шкірі та нігтях можуть стати справжньою проблемою. Не варто впадати у відчай, якщо раптом ви виявили такі сліди на своїх руках. Існує кілька перевірених способів, які допоможуть швидко й ефективно позбутися їх, не завдаючи шкоди шкірі, пише УНІАН.

Методи видалення:

1. Медичний спирт або антисептик на спиртовій основі.

Спирт — це перше, до чого варто вдатися для видалення плям від йоду і зеленки. Просто змочіть ватний диск у спирті й акуратно протріть забруднені ділянки. Після цього руки слід ретельно вимити з милом і нанести зволожувальний крем.

2. Сода і зубна паста.

Змішайте невелику кількість харчової соди із зубною пастою до утворення кашки. Нанесіть суміш на плями, трохи потріть і залиште на кілька хвилин, потім змийте водою. Цей метод підходить для більш стійких плям.

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3. Лимонний сік.

Лимонний сік має відбілювальні властивості і добре справляється з плямами від йоду і зеленки. Просто натріть плями свіжовичавленим лимонним соком і залиште на 5-10 хвилин, після чого змийте водою.

4. Олія (оливкова, соняшникова).

Олія допомагає пом'якшити та розчинити плями. Нанесіть трохи олії на ватний диск і акуратно протріть плями. Після цього руки слід вимити з милом.

5. Перекис водню.

Перекис водню допоможе відбілити плями на нігтях. Нанесіть невелику кількість перекису на ватний диск і протріть нігті. Тримайте перекис на нігтях не більше хвилини, щоб уникнути пересушування шкіри.

Важливо після процедур приділити увагу зволоженню і живленню шкіри, щоб уникнути її пересушування.

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