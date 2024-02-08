Пиріг зі шпинатом і фетою: простий рецепт ароматної домашньої випічки
Пиріг із тіста на основі вершкового масла та сметани — це смачна та ситна страва, яка потішить вас і ваших близьких своїм неповторним смаком.
Пиріг зі шпинатом і фетою виходить дуже ніжним і розсипчастим. Приготований за простим рецептом, він поєднує в собі ніжне листя шпинату, ароматний сир фета і хрустке тісто, створюючи унікальну і смачну страву. Ідеальний як для святкового столу, так і для повсякденної вечері, повідомляє Recipe.
Інгредієнти
Для тіста:
- борошно — 3 склянки;
- вершкове масло (холодне) — 200 г;
- сметана — 1 склянка;
- сіль — 1 ч.л.;
- яйце (для змащування) — 1 шт.
Для начинки:
- свіжий шпинат — 600 г;
- сир фета — 200 г;
- цибуля ріпчаста — 1 великий;
- яйця — 3 шт;
- оливкова олія — 2 ст.л.;
- сіль, чорний перець — за смаком;
- мускатний горіх — дрібка.
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Приготування
Крок 1. Борошно просійте в глибоку миску, додайте сіль. Вершкове масло наріжте маленькими кубиками та додайте до борошна. Перетирайте борошно з маслом руками до утворення крихти. Додайте сметану і швидко замісіть тісто. Не перемішуйте занадто довго, щоб тісто залишилося розсипчастим. Сформуйте кулю, оберніть її плівкою і приберіть у холодильник на 1 годину.
Крок 2. Цибулю наріжте дрібними кубиками та обсмажте на сковороді з оливковою олією до золотистості. Шпинат промийте, грубо наріжте та додайте до цибулі. Тушкуйте до зменшення об'єму. Посоліть і поперчіть, додайте мускатний горіх. Зніміть із вогню, дайте охолонути. Вбийте яйця, додайте кришену фету, перемішайте.
Крок 3. Розігрійте духовку до 180°C. Тісто розділіть на дві частини. Одну частину розкачайте і викладіть у форму, сформувавши бортики. Рівномірно розподіліть начинку на тісто. Другу частину тіста розкачайте і накрийте зверху начинку. Краї тіста защипніть, зробіть кілька проколів виделкою на верхівці пирога, змастіть весь пиріг збитим яйцем.
Крок 4. Випікайте протягом 40-45 хвилин до золотистого кольору. Дайте пирогу трохи охолонути перед подаванням.
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