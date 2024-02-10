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Млинцевий торт із заварним кремом і яблуками: вишуканий десерт із доступних продуктів
Тетяна Ковальчук
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Млинцевий торт із заварним кремом, яблуками та корицею — справжнє частування, яке стане родзинкою вашого меню.
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Торт із млинців із ніжним заварним кремом, ароматними яблуками та корицею обов'язково сподобається і дітям, і дорослим. Ця страва стане окрасою будь-якого столу і принесе справжнє задоволення всім гурманам, пише Say7.
Інгредієнти
Для тіста:
- борошно — 2 склянки;
- молоко — 3 склянки;
- яйця — 4 шт;
- цукор — 3 ст. ложки;
- сіль — дрібка;
- рослинна олія — 3 ст. ложки.
Для начинки та крему:
- яблука середнього розміру — 4 шт;
- кориця — 2 ч. ложки;
- молоко — 500 мл;
- яйця — 3 шт;
- борошно — 3 ст. ложки;
- цукор — 1 склянка;
- ванільний цукор — 1 пакетик.
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Приготування
- Приготування млинців: У глибокій мисці змішайте борошно, молоко, яйця, цукор і сіль до однорідної маси. Додайте рослинну олію і добре перемішайте. Випікайте тонкі млинці на середньому вогні, змащуючи сковороду невеликою кількістю олії.
- Приготування начинки: Яблука очистіть від шкірки та наріжте невеликими кубиками. Обсмажте їх на сковорідці з додаванням цукру і кориці до м'якості. Залиште остигати.
- Приготування заварного крему: У каструлі змішайте молоко, яйця, цукор, борошно і ванільний цукор. Варіть на повільному вогні, постійно помішуючи, до загустіння. Дайте крему охолонути до кімнатної температури.
- Складання торта: На блюдо для подачі викладіть перший млинець, змастіть його тонким шаром заварного крему, потім викладіть шар яблучної начинки. Повторіть шари, чергуючи млинці, крем і яблука, поки не закінчаться інгредієнти. Верхній шар має бути з яблук.
- Фінальний штрих: Поставте торт у холодильник на кілька годин для просочення. Перед подачею можна прикрасити торт свіжими ягодами, м'ятою або тертим шоколадом для додаткового декору.
Насолоджуйтесь кожним шматочком цих чудових ласощів!
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