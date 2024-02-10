Млинцевий торт із заварним кремом і яблуками: вишуканий десерт із доступних продуктів

Млинцевий торт із заварним кремом, яблуками та корицею — справжнє частування, яке стане родзинкою вашого меню.

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Торт із млинців із ніжним заварним кремом, ароматними яблуками та корицею обов'язково сподобається і дітям, і дорослим. Ця страва стане окрасою будь-якого столу і принесе справжнє задоволення всім гурманам, пише Say7.

Інгредієнти

Для тіста:

борошно — 2 склянки;

молоко — 3 склянки;

яйця — 4 шт;

цукор — 3 ст. ложки;

сіль — дрібка;

рослинна олія — 3 ст. ложки.

Для начинки та крему:

яблука середнього розміру — 4 шт;

кориця — 2 ч. ложки;

молоко — 500 мл;

яйця — 3 шт;

борошно — 3 ст. ложки;

цукор — 1 склянка;

ванільний цукор — 1 пакетик.

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Приготування

Приготування млинців: У глибокій мисці змішайте борошно, молоко, яйця, цукор і сіль до однорідної маси. Додайте рослинну олію і добре перемішайте. Випікайте тонкі млинці на середньому вогні, змащуючи сковороду невеликою кількістю олії. Приготування начинки: Яблука очистіть від шкірки та наріжте невеликими кубиками. Обсмажте їх на сковорідці з додаванням цукру і кориці до м'якості. Залиште остигати. Приготування заварного крему: У каструлі змішайте молоко, яйця, цукор, борошно і ванільний цукор. Варіть на повільному вогні, постійно помішуючи, до загустіння. Дайте крему охолонути до кімнатної температури. Складання торта: На блюдо для подачі викладіть перший млинець, змастіть його тонким шаром заварного крему, потім викладіть шар яблучної начинки. Повторіть шари, чергуючи млинці, крем і яблука, поки не закінчаться інгредієнти. Верхній шар має бути з яблук. Фінальний штрих: Поставте торт у холодильник на кілька годин для просочення. Перед подачею можна прикрасити торт свіжими ягодами, м'ятою або тертим шоколадом для додаткового декору.

Насолоджуйтесь кожним шматочком цих чудових ласощів!

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