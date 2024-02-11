Де потрібно ставити грошове дерево, щоб привернути багатство: правила фен-шуй

Товстянка або Красула — рослина невибаглива і "зручна" для кожного. А ще дехто вірить, що вона здатна притягувати багатство.

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Грошове дерево або Красула давно вважається символом фінансового благополуччя і процвітання. Згідно з фен-шуй, правильне розташування цієї рослини в будинку може привернути багатство й удачу в справах, пише РБК-Україна.

Кілька порад, куди найкраще поставити грошове дерево, щоб активізувати позитивну енергію і привернути фінансове благополуччя:

1. Південно-східна частина будинку або офісу.

Південний Схід у вченні фен-шуй асоціюється із зоною багатства й достатку. Розміщення грошового дерева в цій частині будинку сприяє притягненню фінансових потоків і збільшенню добробуту.

2. Робоче місце або стіл.

Поставте грошове дерево на свій робочий стіл або в безпосередній близькості від нього, щоб стимулювати успіх у кар'єрі та справах. Це допоможе поліпшити концентрацію, принести удачу в ділових починаннях і зміцнити фінансову стабільність.

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3. Зона входу в будинок.

Розміщення Красули біля входу в оселю символізує привітання удачі та процвітання у ваш дім. Це також слугує знаком гостинності та відкритості до нових можливостей і знайомств, які можуть привести до фінансового успіху.

4. Близькість з елементами води.

Вода у фен-шуй є символом багатства, тому поруч з акваріумом або декоративним фонтанчиком грошове дерево почуватиметься особливо комфортно. Це поєднання сприяє "течії" енергії добробуту у ваш дім.

5. Уникайте негативних зон.

Намагайтеся уникати розміщення Красули у ванних кімнатах або туалетах, оскільки ці місця асоціюються з витоком енергії та добробуту. Також не ставте рослину в спальні, де вона може порушити спокійний сон і особистий простір.

Грошове дерево не тільки прикрасить ваш інтер'єр, а й стане потужним талісманом для залучення фінансового благополуччя. Важливо не тільки правильно вибрати місце для Красули, а й доглядати за нею з любов'ю і турботою, тим самим підживлюючи її енергію благополуччя і процвітання.

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