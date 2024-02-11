Салат із квасолею, сухариками та ковбасою: швидкий рецепт дуже смачної закуски
Салат із квасолею та ковбаскою — справжній рятувальний круг для тих випадків, коли потрібно швидко приготувати смачну та ситну страву.
Неймовірно ситний і смачний салат із консервованою квасолею та копченою ковбасою стане окрасою будь-якого столу. Поєднання квасолі, сиру, ароматних часникових сухариків, ковбаси та майонезу створює гармонійний смак, який неодмінно сподобається всім, пише 1000.menu.
Інгредієнти:
- консервована червона квасоля — 1 банка (400 г);
- твердий сир — 100 г;
- сухарики (бажано часникові) — 1 пачка (100 г);
- ковбаса (будь-яка копчена) — 200 г;
- майонез — за смаком;
- сіль, чорний мелений перець — за смаком;
- зелена цибуля для прикрашання — за бажанням.
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Приготування:
- Підготовка інгредієнтів: відкрийте банку з квасолею і злийте рідину. Ковбасу та сир наріжте дрібними кубиками. Сухарики залиште цілими, якщо вони маленькі, або злегка подрібніть, якщо великі.
- Змішування: у глибокій мисці змішайте квасолю, кубики ковбаси та сиру. Додайте сухарики. Щоб салат вийшов особливо соковитим, додайте майонез безпосередньо перед подачею на стіл, щоб сухарики залишалися хрусткими.
- Додавання приправ: посоліть і поперчіть салат за смаком, акуратно перемішайте. Для більш вишуканого смаку можна додати трохи дрібно нарізаної зеленої цибулі або будь-якої іншої зелені за вашим вибором.
- Прикрашання та подача: перед подачею прикрасьте салат зеленню. Це додасть страві не тільки яскравості, а й свіжості. Салат подається як чудове доповнення до основних страв або як самостійна закуска.
- Порада: щоб салат був ще більш насиченим, можна додати трохи відвареного яйця, нарізаного кубиками, або свіжі овочі за смаком, наприклад, тонко нарізаний свіжий огірок або помідори чері.
Спробуйте приготувати такий салат і він обов'язково займе гідне місце у вашому кулінарному меню!
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