Шоколадні мафіни з вареним згущеним молоком: простий рецепт ніжної домашньої випічки

Мафіни з серцевиною з вареного згущеного молока стануть справжньою окрасою будь-якого десертного столу. Вони ідеально підходять як для святкового частування, так і для того, щоб потішити себе та близьких у звичайний день.

Related video

Відкрийте для себе магію створення неймовірно смачних шоколадних мафінів із ніжною серцевиною з вареного згущеного молока. Ця домашня випічка не лише потішить вас своїм багатим смаком, а й стане чудовим доповненням до ранкової кави чи чаю, ділиться Say7.

Інгредієнти:

пшеничне борошно — 200 г;

какао-порошок — 50 г;

розпушувач тіста — 1 ч.л.;

сода — ½ ч.л.;

сіль — дрібка;

цукор — 100 г;

рослинна олія — 100 мл;

яйце — 1 шт;

молоко — 150 мл;

ванільний екстракт — 1 ч.л.;

варене згущене молоко — 12 ч.л. (по одній чайній ложці на кожен мафін).

Читайте також:

Бананові мафіни з шоколадом

Ягідні мафіни: ще краще ніж у МакДональдсі

Шоколадне печиво "Їстівні валентинки"

Приготування:

У великій мисці змішайте борошно, какао-порошок, розпушувач, соду, сіль і цукор. В іншій мисці змішайте рослинну олію, яйце, молоко і ванільний екстракт до однорідності. Акуратно введіть рідку суміш у сухі інгредієнти, перемішуючи до утворення однорідного тіста без грудок. Розігрійте духовку до 180°C. Візьміть форму для мафінів, викладіть у кожне заглиблення паперову формочку. Наповніть кожну формочку тістом наполовину, додайте в центр чайну ложку вареного згущеного молока, потім закрийте тістом, що залишилося. Відправте мафіни в заздалегідь розігріту духовку і випікайте близько 20-25 хвилин. Готовність можна перевірити дерев'яною шпажкою — вона має виходити сухою. Дайте мафінам охолонути у формі на 5-10 хвилин, потім акуратно вийміть їх і дайте повністю охолонути на решітці. Подавайте з чашкою ароматного чаю або кави.

Читайте також:

Пісочне печиво з кедровими горішками

Домашній яблучний пиріг із корицею

Рецепт італійського печива "Піньолі" з кедровими горішками