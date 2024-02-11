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"Їжачки" з фаршу з рисом у томатній підливці: швидка вечеря або обід на сковорідці

їжачки з рисом, тюфтельки, їжа, страва, сковорідка, перець, зелень
Фото: 1000.menu | "Їжачки" з фаршу з рисом

Кульки з фаршу з рисом під томатною підливою стануть вашим порятунком, коли хочеться приготувати щось просте, але дуже смачне і ситне.

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"Їжачки" з фаршу з рисом — це ностальгічна і водночас універсальна страва, яка підходить як для повсякденного обіду, так і для затишної сімейної вечері. Подані з ароматною томатною підливою, особливі тюфтельки не тільки тішать смаком, а й мають дуже апетитний вигляд на тарілці. Гарнір до такої м'ясної страви вже не потрібен, пише 1000.menu.

Інгредієнти

Для тюфтельок:

  • фарш м'ясний (змішаний або яловичий) — 500 г;
  • рис — 100 г (краще взяти довгозерний);
  • цибуля — 1 шт. (дрібно нарізана);
  • яйце — 1 шт;
  • сіль, перець — за смаком;
  • олія рослинна — для смаження.

Для томатної підливки:

  • томатна паста — 2 ст.л.
  • вода — 300 мл
  • борошно — 1 ст.л.
  • цукор — 1 ч.л. (за бажанням)
  • сіль, спеції — за смаком.

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Приготування

  1. Відваріть рис до напівготовності, щоб він залишався злегка твердим. Відкиньте на сито і дайте охолонути.
  2. У глибокій мисці змішайте фарш, остиглий рис, дрібно нарізану цибулю і яйце. Ретельно перемішайте, посоліть і поперчіть за смаком.
  3. Сформуйте з отриманої маси невеликі кульки, розміром з волоський горіх, і трохи сплюсніть їх для стійкості на сковороді.
  4. На розігрітій з рослинною олією сковороді обсмажте "їжачки" з двох боків до золотистої скоринки.
  5. В окремій сковорідці розведіть борошно до стану легкої золотистості, додайте томатну пасту, воду, цукор, сіль і спеції. Перемішайте і доведіть до кипіння.
  6. Перекладіть підсмажені "їжачки" в пательню з томатною підливою, накрийте кришкою і тушкуйте на повільному вогні 20-25 хвилин.
  7. Подавайте "їжачки" гарячими, полив томатною підливою. Чудово поєднуються з будь-яким гарніром: від картопляного пюре до свіжих овочевих салатів.

Насолоджуйтеся кожним шматочком цієї чудової страви!

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