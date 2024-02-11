"Їжачки" з фаршу з рисом у томатній підливці: швидка вечеря або обід на сковорідці

Кульки з фаршу з рисом під томатною підливою стануть вашим порятунком, коли хочеться приготувати щось просте, але дуже смачне і ситне.

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"Їжачки" з фаршу з рисом — це ностальгічна і водночас універсальна страва, яка підходить як для повсякденного обіду, так і для затишної сімейної вечері. Подані з ароматною томатною підливою, особливі тюфтельки не тільки тішать смаком, а й мають дуже апетитний вигляд на тарілці. Гарнір до такої м'ясної страви вже не потрібен, пише 1000.menu.

Інгредієнти

Для тюфтельок:

фарш м'ясний (змішаний або яловичий) — 500 г;

рис — 100 г (краще взяти довгозерний);

цибуля — 1 шт. (дрібно нарізана);

яйце — 1 шт;

сіль, перець — за смаком;

олія рослинна — для смаження.

Для томатної підливки:

томатна паста — 2 ст.л.

вода — 300 мл

борошно — 1 ст.л.

цукор — 1 ч.л. (за бажанням)

сіль, спеції — за смаком.

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Приготування

Відваріть рис до напівготовності, щоб він залишався злегка твердим. Відкиньте на сито і дайте охолонути. У глибокій мисці змішайте фарш, остиглий рис, дрібно нарізану цибулю і яйце. Ретельно перемішайте, посоліть і поперчіть за смаком. Сформуйте з отриманої маси невеликі кульки, розміром з волоський горіх, і трохи сплюсніть їх для стійкості на сковороді. На розігрітій з рослинною олією сковороді обсмажте "їжачки" з двох боків до золотистої скоринки. В окремій сковорідці розведіть борошно до стану легкої золотистості, додайте томатну пасту, воду, цукор, сіль і спеції. Перемішайте і доведіть до кипіння. Перекладіть підсмажені "їжачки" в пательню з томатною підливою, накрийте кришкою і тушкуйте на повільному вогні 20-25 хвилин. Подавайте "їжачки" гарячими, полив томатною підливою. Чудово поєднуються з будь-яким гарніром: від картопляного пюре до свіжих овочевих салатів.

Насолоджуйтеся кожним шматочком цієї чудової страви!

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