Воловани з листкового тіста з куркою, грибами та сиром: рецепт оригінальної закуски
Воловани з ніжною апетитною начинкою дуже легкі в приготуванні. Вони мають вишукані смак і обов'язково сподобаються вашим близьким та друзям.
Воловани з листкового тіста — елегантна страва, яка перетворить ваш обід або вечерю на справжнє свято смаку. Воловани з листкового тіста з куркою, грибами та сиром — це поєднання хрусткої текстури тіста з ароматною начинкою. Цей рецепт не тільки потішить ваших гостей вишуканим смаком, а й стане прикрасою столу, пише Say7.
Інгредієнти:
- листкове тісто — 500 г;
- куряче філе — 300 г;
- печериці — 200 г;
- цибуля — 1 шт;
- твердий сир — 100 г;
- вершки 20% — 100 мл;
- сіль, перець — за смаком;
- яйце для змащування — 1 шт;
- свіжа зелень для прикраси.
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Приготування:
- Куряче філе наріжте дрібними кубиками. Печериці та цибулю наріжте тонкими скибочками. Сир натріть на крупній тертці.
- На середньому вогні обсмажте курку до золотистої скоринки. Додайте цибулю та гриби, смажте до готовності овочів. Потім влийте вершки, посоліть і поперчіть за смаком. Тушкуйте на повільному вогні 5-7 хвилин.
- Листкове тісто розморозьте та розкачайте. Виріжте круглі основи для волованів. Із частини кіл виріжте менші кола, залишаючи кільця. На кожну основу покладіть кільце, змастивши краї водою для кращого склеювання.
- У центр кожного волована викладіть начинку з курки та грибів, зверху посипте тертим сиром.
- Змастіть воловани збитим яйцем. Випікайте в духовці, розігрітій до 200°C, близько 20-25 хвилин до золотистої скоринки.
- Подавайте воловани гарячими, прикрасивши свіжою зеленню.
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