Апельсиновий манник на кефірі: смачне і ніжне доповнення до кави та чаю

Випічка з манки в поєднанні з апельсином виходить повітряною і пишною. Цитрусовий робить пиріг із манкою вологим, він не кришиться, підходить і для дітей, і для дорослих.

Related video

Апельсиновий манник — неймовірно ароматний десерт, який легко і швидко приготувати. Поєднання манної крупи й апельсина створює напрочуд ніжний смак, який напевно сподобається всім без винятку. Готується пиріг із простих продуктів і без особливих фінансових витрат, пише ТСН.

Інгредієнти:

манна крупа — 1 склянка;

кефір — 1 склянка;

цукор — 1 склянка;

рослинна олія — 1/2 склянки;

яйце — 2 штуки;

апельсин — 1 штука (цедра і сік);

розпушувач — 1 чайна ложка;

ванільний цукор — 1 пакетик.

Читайте також:

Млинці "Креп Сюзетт": французька класика на вашому столі

Ліниві вареники з маком

Шоколадно-кокосовий кекс із маршмеллоу

Приготування:

Змішайте манну крупу з кефіром і залиште на 30 хвилин, щоб манка набухла. Ретельно вимийте апельсин, зніміть цедру тонкою стружкою і вичавіть сік. Цедру і сік додайте в манку після набрякання. У набряклу манку додайте цукор, яйця, ванільний цукор і рослинну олію. Добре перемішайте до однорідної маси. Після цього введіть розпушувач і ще раз усе ретельно перемішайте. Форму для випічки змастіть олією і злегка присипте манною крупою або борошном. Вилийте тісто у форму і розрівняйте поверхню. Випікайте в попередньо розігрітій до 180°C духовці близько 40-45 хвилин або до сухого сірника. Готовий манник залиште у формі на 10 хвилин, потім акуратно вийміть і повністю остудіть на решітці. Перед подачею можна прикрасити свіжими апельсиновими часточками або посипати цукровою пудрою.

Цей апельсиновий манник із яскраво вираженим апельсиновим ароматом обов'язково стане одним із ваших улюблених десертів.

Читайте також:

Пісочне печиво з горіхами та цедрою лимона: рецепт ароматної випічки

Вівсяне печиво з журавлиною: простий рецепт ароматної випічки

Печиво з мигдальними пластівцями: рецепт ароматної та простої випічки