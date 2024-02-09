Салат із пекінської капусти з сухариками та ковбасою: хрустке задоволення за 15 хвилин

Салат із пекінською капустою — справжня знахідка для любителів легких і водночас насичених страв. Простота приготування та яскравий смак зроблять його одним з улюблених у вашому меню.

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Неймовірно смачний і хрусткий салат із пекінської капусти стане родзинкою будь-якого столу. Поєднання свіжих овочів, сухариків і ароматної ковбаси з майонезною заправкою не тільки тішить смаком, а й додає страві різноманітність текстур, повідомляє 1000.menu.

Інгредієнти:

пекінська капуста — 1 шт. (середнього розміру);

копчена ковбаса — 200 г;

огірки свіжі — 2 шт;

сухарики — 100 г;

майонез — за смаком;

сіль, перець — за смаком.

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Приготування:

Наріжте пекінську капусту тонкими смужками. Найкраще використовувати гострий ніж, щоб капуста залишалася хрусткою. Помістіть нарізану капусту в глибоку миску. Ковбасу наріжте невеликими кубиками або смужками, залежно від ваших уподобань. Огірки також наріжте кубиками. Додайте ковбасу й огірки до капусти. Якщо у вас є готові сухарики, просто додайте їх у салат. Якщо бажаєте приготувати їх самостійно, наріжте хліб кубиками і підсушіть у духовці або на сковороді до золотистого кольору. Додайте майонез за смаком. Ретельно перемішайте салат, щоб усі інгредієнти обволоклися майонезом. За бажанням можна додати трохи солі та перцю для більш вираженого смаку. Перед подачею дайте салату настоятися в холодильнику близько 15 хвилин, щоб смаки інгредієнтів з'єдналися. Однак не залишайте салат на довгий час, щоб сухарики не розм'якли.

Цей салат потішить вас і ваших гостей своєю простотою, смаком і хрусткою текстурою. Ідеальний як для повсякденного обіду, так і для святкової вечері. Спробуйте, і він обов'язково займе одне з центральних місць на вашому столі!

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