Салат із пекінської капусти з сухариками та ковбасою: хрустке задоволення за 15 хвилин
Салат із пекінською капустою — справжня знахідка для любителів легких і водночас насичених страв. Простота приготування та яскравий смак зроблять його одним з улюблених у вашому меню.
Неймовірно смачний і хрусткий салат із пекінської капусти стане родзинкою будь-якого столу. Поєднання свіжих овочів, сухариків і ароматної ковбаси з майонезною заправкою не тільки тішить смаком, а й додає страві різноманітність текстур, повідомляє 1000.menu.
Інгредієнти:
- пекінська капуста — 1 шт. (середнього розміру);
- копчена ковбаса — 200 г;
- огірки свіжі — 2 шт;
- сухарики — 100 г;
- майонез — за смаком;
- сіль, перець — за смаком.
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Приготування:
- Наріжте пекінську капусту тонкими смужками. Найкраще використовувати гострий ніж, щоб капуста залишалася хрусткою. Помістіть нарізану капусту в глибоку миску.
- Ковбасу наріжте невеликими кубиками або смужками, залежно від ваших уподобань. Огірки також наріжте кубиками. Додайте ковбасу й огірки до капусти.
- Якщо у вас є готові сухарики, просто додайте їх у салат. Якщо бажаєте приготувати їх самостійно, наріжте хліб кубиками і підсушіть у духовці або на сковороді до золотистого кольору.
- Додайте майонез за смаком. Ретельно перемішайте салат, щоб усі інгредієнти обволоклися майонезом. За бажанням можна додати трохи солі та перцю для більш вираженого смаку.
- Перед подачею дайте салату настоятися в холодильнику близько 15 хвилин, щоб смаки інгредієнтів з'єдналися. Однак не залишайте салат на довгий час, щоб сухарики не розм'якли.
Цей салат потішить вас і ваших гостей своєю простотою, смаком і хрусткою текстурою. Ідеальний як для повсякденного обіду, так і для святкової вечері. Спробуйте, і він обов'язково займе одне з центральних місць на вашому столі!
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