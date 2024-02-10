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Рубані котлети з курячої грудки з крохмалем і майонезом: простий рецепт смачної страви
Тетяна Ковальчук
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Курячі котлети з додаванням крохмалю та майонезу здивують вас своєю ніжністю та соковитістю. Простота приготування і чудовий смак роблять цей рецепт ідеальним варіантом для повсякденного меню.
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Рубані котлети з курячої грудки — це прекрасний вибір для сімейної вечері або обіду. Завдяки додаванню крохмалю і майонезу, котлети виходять особливо ніжними і соковитими. Цей рецепт — чудова альтернатива традиційним котлетам, і він напевно сподобається всім без винятку, пише 1000.menu.
Інгредієнти:
- куряча грудка — 500 г;
- цибуля ріпчаста — 1 шт;
- часник — 2 зубчики;
- куряче яйце — 1 шт;
- крохмаль — 2 столові ложки;
- майонез — 3 столові ложки;
- сіль, перець — за смаком;
- рослинна олія для смаження.
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Приготування:
- Курячу грудку наріжте дрібними кубиками або пропустіть через м'ясорубку для отримання рубленого м'яса. Цибулю і часник дрібно наріжте або також пропустіть через м'ясорубку.
- У глибокій мисці з'єднайте курячу грудку, нарізану цибулю, подрібнений часник, яйце, крохмаль і майонез. Ретельно перемішайте інгредієнти до однорідності. Посоліть і поперчіть за смаком.
- Сформуйте з отриманої маси котлети. Якщо суміш здається занадто м'якою, можна додати ще трохи крохмалю для кращої консистенції.
- На сковороді розігрійте олію. Викладайте котлети та смажте з обох боків до золотистої скоринки та повної готовності всередині. Час смаження — близько 3-4 хвилин з кожного боку на середньому вогні.
- Готові котлети подавайте гарячими з улюбленим гарніром або овочевим салатом.
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