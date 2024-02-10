Заливний пиріг із картоплею на кефірі: ситна страва для всієї родини нашвидкуруч

Заливний пиріг із картоплею на кефірі — чудовий вибір для тих, хто цінує простоту і смак домашньої їжі. Цей пиріг можна подавати як у гарячому, так і в холодному вигляді, він чудово поєднується з різними соусами та салатами.

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Заливний пиріг із картоплею на кефірі — це проста, але неймовірно смачна страва, яка ідеально пасує для затишної сімейної вечері. Завдяки поєднанню ніжної картоплі та ароматної заливки на кефірі, пиріг виходить соковитим і апетитним. Приготування не вимагає особливих кулінарних навичок і займе небагато часу, повідомляє 1000.menu.

Інгредієнти:

картопля — 4-5 середніх бульб;

цибуля — 1 велика головка;

кефір — 250 мл;

яйця — 2 штуки;

борошно — 150 г;

розпушувач — 1 чайна ложка;

сіль, перець — за смаком;

рослинна олія — для смаження;

зелень (кріп, петрушка) — для додавання в начинку.

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Приготування:

Картоплю очистіть і наріжте тонкими слайсами або натріть на крупній тертці. Цибулю дрібно наріжте. На пательні розігрійте трохи олії та обсмажте цибулю до золотистого кольору, потім додайте картоплю й обсмажуйте все разом близько 5 хвилин. Посоліть і поперчіть за смаком. Наприкінці додайте дрібно нарізану зелень. У глибокій мисці збийте яйця з кефіром. Поступово додавайте борошно з розпушувачем, продовжуючи збивати до отримання однорідного тіста. Посоліть за смаком. Розігрійте духовку до 180°C. У форму для запікання, змащену олією, викладіть шар картоплі з цибулею. Залийте картоплю підготовленою заливкою. Поставте форму в духовку і запікайте близько 40-45 хвилин, до золотистої скоринки. Готовий пиріг трохи остудіть, потім акуратно вийміть із форми і подавайте до столу.

Пробуйте, експериментуйте з начинками і насолоджуйтеся кожним шматочком!

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