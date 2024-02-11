Тістечка "Картопля" з печива зі згущеним молоком: простішого рецепта не буває

Тістечка з печива зі згущеним молоком — це чудове частування для сімейного чаювання або як солодкий снек. Завдяки простоті та швидкості приготування, ви можете легко порадувати своїх близьких смачним десертом у будь-який час.

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Тістечко "Картопля" — це класичний десерт, який багато хто пам'ятає з часів свого дитинства. Простота приготування і чудовий смак роблять його улюбленим частуванням для багатьох. Пропонуємо вам рецепт тістечок "Картопля" з печива зі згущеним молоком, який не вимагає випікання і легко можна приготувати вдома, пише 1000.menu.

Інгредієнти:

400 г пісочного печива;

200 г згущеного молока;

100 г вершкового масла;

2 столові ложки какао-порошку;

1 чайна ложка ванільного екстракту;

за смаком: горіхи, родзинки (за бажанням);

для посипання: какао-порошок або тертий шоколад.

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Приготування:

Розімніть пісочне печиво до стану крихти. Це можна зробити за допомогою блендера або просто помістивши печиво в пакет і розчавлюючи качалкою. У глибокій мисці змішайте подрібнене печиво, згущене молоко, м'яке вершкове масло, какао-порошок і ванільний екстракт. Якщо бажаєте, додайте подрібнені горіхи або родзинки. Ретельно перемішайте до отримання однорідної маси. Візьміть невелику кількість маси і сформуйте з неї овальні тістечка, що нагадують за формою картоплини. Розмір і форму можна регулювати за вашим бажанням. Обваляйте кожне тістечко в какао-порошку або тертому шоколаді. Це не тільки додасть тістечкам характерного зовнішнього вигляду, а й додасть додаткового смаку. Поставте тістечка "Картопля" в холодильник мінімум на 1 годину, щоб вони добре застигли.

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