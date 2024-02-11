Суп із булгуром і фрикадельками: простий рецепт ароматної та ситної страви
Суп із фрикадельками вирізняється виразним смаком і ароматом, а булгур робить його особливо корисним і ситним. Подавайте його гарячим, прикрасивши свіжою зеленню.
Суп із булгуром і фрикадельками — це поживна й ароматна страва, що ідеально підходить для сімейного обіду або вечері. Булгур додає супу особливу текстуру і користь, а ніжні фрикадельки роблять його особливо ситним. Цей рецепт допоможе вам приготувати чудовий і корисний суп, який сподобається всім без винятку, пише Say7.
Інгредієнти:
- 500 г м'ясного фаршу (свинина, яловичина або змішаний);
- 1 склянка булгура;
- 1 ларга морква;
- 1 середня цибулина;
- 2 літри води або м'ясного бульйону;
- 1 яйце (для фаршу);
- сіль, перець за смаком;
- зелень (кріп, петрушка) для подачі;
- спеції за смаком (наприклад, часник порошок, паприка).
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Приготування:
- У глибокій мисці змішайте м'ясний фарш із яйцем, сіллю та перцем. За бажанням додайте спеції для додаткового аромату. Ретельно перемішайте та сформуйте невеликі фрикадельки.
- Очистіть і дрібно наріжте цибулю та моркву. Моркву можна натерти на великій тертці для більш тонкого розподілу по супу.
- У велику каструлю налийте воду або м'ясний бульйон і доведіть до кипіння. Акуратно додайте фрикадельки і варіть на середньому вогні до їх спливання.
- У суп додайте підготовлену цибулю та моркву. Варіть на повільному вогні до м'якості овочів.
- Помийте булгур під проточною водою і додайте в суп. Варіть ще близько 15 хвилин, поки булгур не стане м'яким.
- Посоліть і поперчіть суп за смаком, додайте подрібнену зелень. Дайте супу настоятися під закритою кришкою 5-10 хвилин перед подачею.
Суп із булгуром і фрикадельками готовий до подачі! Цей суп стане чудовим доповненням до вашого обіднього меню, тішачи вас і ваших близьких теплотою і затишком.
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