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Макарони із сьомгою та помідорами: швидка та ситна вечеря за кілька хвилин
Тетяна Ковальчук
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Макарони з рибою — це не тільки смачно, а й корисно. Цей рецепт підійде для будь-якого випадку, чи то повсякденна вечеря, чи то урочистий обід.
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Макарони з сьомгою і помідорами — ідеальний вибір для швидкого, але вишуканого обіду або вечері, що поєднує в собі ніжність риби, аромат свіжих томатів і насиченість італійських спецій. Ця страва не тільки потішить вас своїм смаком, а й додасть у ваш раціон корисні жири омега-3, повідомляє Say7.
Інгредієнти:
- 300 г макаронів (краще використовувати спагеті або феттучіні);
- 200 г філе сьомги (свіжої або слабосоленої);
- 2 середніх помідори;
- 1 маленький пучок свіжого базиліку;
- 2 зубчики часнику;
- 50 мл оливкової олії;
- сіль, мелений чорний перець — за смаком;
- пармезан (за бажанням) для подачі.
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Приготування:
- Філе сьомги наріжте невеликими шматочками. Помідори обдайте окропом, зніміть шкірку та наріжте кубиками. Часник подрібніть. Базилік дрібно нарубайте.
- У великій каструлі доведіть воду до кипіння, посоліть. Варіть макарони згідно з інструкцією на упаковці до стану аль денте. Злийте воду, трохи залишивши для соусу.
- На середньому вогні розігрійте оливкову олію в глибокій сковороді. Обсмажте часник до золотистого кольору. Додайте шматочки сьомги, смажте 2-3 хвилини, потім додайте помідори. Тушкуйте все разом ще 5 хвилин. Посоліть і поперчіть за смаком.
- Додайте макарони в пательню до сьомги та помідорів, акуратно перемішайте на слабкому вогні, щоб макарони рівномірно вкрилися соусом. Якщо соус занадто густий, додайте трохи води від варіння макаронів.
- Перед подачею посипте страву нарізаним базиліком і, за бажання, свіжонатертим пармезаном.
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