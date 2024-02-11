Картопляний салат із чорною редькою та яблуками: рецепт соковитої та вітамінної страви

Овочевий салат із майонезом — чудовий вибір для святкового столу або сімейної вечері. Він ситний, але водночас свіжий і легкий. Спробуйте, і він обов'язково стане однією з ваших улюблених страв.

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Якщо ви шукаєте незвичайний і поживний салат, який вразить ваших гостей не тільки смаком, а й оригінальним поєднанням інгредієнтів, спробуйте картопляний салат із чорною редькою, яйцями, яблуками та овочами. Ця страва вирізняється своєю хрусткою текстурою, соковитістю та яскравим смаком, а майонез додасть салату пікантності та насиченості, пише 1000.menu.

Інгредієнти:

3 середні картоплини;

1 чорна редька;

2 свіжих яблука;

3 варених яйця;

1 маленький огірок;

1 морква;

зелень (кріп, петрушка) за смаком;

150 г майонезу;

сіль, чорний перець за смаком.

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Приготування:

Картоплю відваріть у підсоленій воді до готовності, потім охолодіть, почистіть і наріжте кубиками. Чорну редьку та моркву почистіть і наріжте тонкою соломкою або натріть на крупній тертці. Огірок наріжте тонкими смужками або кубиками. Яблука очистіть від шкірки, видаліть серцевину і наріжте невеликими кубиками. Варені яйця наріжте кубиками або розділіть на білки та жовтки, потім білки наріжте, а жовтки потріть на тертці. У великій мисці змішайте картоплю, чорну редьку, моркву, яблука, огірки та яйця. Додайте дрібно нарізану зелень. Салат заправте майонезом, ретельно перемішайте. Посоліть і поперчіть за смаком. Якщо любите гостріші страви, можете додати трохи подрібненого часнику або цибулю. Перед подачею дайте салату настоятися в холодильнику не менше години. Це дасть змогу всім інгредієнтам просочитися майонезом і смаками один одного.

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